Hulusi Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik için başvuru yapanların sayısı 723 bin 91'e ulaştı. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Akar, "Halihazırda bedelli askerlik hizmetine başvuran 723 bin 91 vatandaşımızın 572 bin 873'ü işlemlerini tamamlatmış ve bu vatandaşlarımızın 54 bin 36'sı temel askerlik eğitimlerini tamamlamış, 13 bin 555'i askerlik eğitimlerine devam etmektedir" dedi.

Terörle mücadele vurgusu da yapan Bakan Akar ''Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” diye konuştu.

''Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir'' diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

''PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir. Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir."

326 PERSONEL GÖREVE İADE EDİLDİ

Akar ayrıca; "15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantılı TSK'dan 150 general, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, bin 261 uzman erbaş sözleşmeli er, 424 devlet memuru olmak üzere toplam 15 bin 153 personel ihraç, 323 personel de göreve iade edildi" dedi.'' dedi.

