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Hulusi Akar: TSK'nın tek hedefi vatanımızı korumaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, "TSK'nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır. Buralardaki haklarımızda zerre kadar ödün vermemektir" dedi.

ANKARA, (DHA)

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