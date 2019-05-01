Hulusi Akar 'Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı(İDEF-19) ziyaret etti. Savunma sanayi alanında sergilenen ürünleri inceleyen Akar, yetkililerden bilgi aldı.

Hulusi Akar, dün açılışına katıldığı İDEF-19'u ikinci gününde de gezdi. Aralarında ASELSAN, HAVELSAN, TAİ gibi kurumların olduğu stantları gezen Akar, savunma sanayi alanında sergilenen ürünleri inceledi. Bakan Akar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'den yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri 'GÖKBEY'in kokpiti hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında diğer yetkililerden de çeşitli bilgiler alan Bakan Akar, daha sonra fuar alanında ayrıldı.

