Hulusi Akar ve Heyeti Pentagon'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Pentagon'da ABD Savunma Bakan Vekili Pat Shanahan ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la biraraya geldi. Pentagon'da askeri törenle karşılanan Akar ve Güler'in onuruna top atışı yapıldı, askeri bandolar tarafından iki ülkenin milli marşı çalındı. Akar, Güler, Shanahan ve Dunford töreni kürsüde birlikte izledi. Törenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçildi. Akar görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Washington'ı ziyaretlerinin sadece ikili ilişkiler için değil bölgenin güvenliği ve istikrarı için de önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün telefon görüşmesi yaparak, ikili ilişkiler ve Suriye konusundaki son gelişmeleri konuştuklarını hatırlatan Akar, "Türkiye olarak stratejik ortağımız ABD'yle yakın ve güçlü ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Akar, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararının karşılıklı çıkarlara uygun şekilde ve Türkiye'yle yakın koordinasyon ve işbirliği içinde hayata geçirileceğine inandıklarını belirtti.

İki stratejik ortak ve müttefik olarak terörün her türlüsüne karşı yakın işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Akar, "Bu bağlamda PKK, YPG, PYD, DEAŞ, FETÖ ve diğerleri dahil tüm terör örgütlerine karşı mücadeledeki kararlılığımızı paylaşıyoruz" diye konuştu. Akar, Suriye, Irak ve diğer komşu ülkelerin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerinin altını çizerken, Suriye ve ötesine güvenlik, istikrar ve barış için uğraştıklarını sözlerine ekledi. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan da, Akar'la bir hafta içinde 5-6 kez görüştüklerini, her bir görüşmelerinin çok verimli geçtiğini ve bugün de aynısının olacağına inandıklarını söyledi. Shanahan, karşılama töreni sırasındaki top atışlarına atıfta bulunarak, "Özel bir şey yapmak istedik, Genelkurmay Başkanı Dunford'ın izniyle buraya topları getirdik" şeklinde espri yaptı. Türkiye'yle Amerika arasındaki güvenlik işbirliğinin onlarca yıldır devam ettiğini belirten Shanahan, bu işbirliğini bugün de Suriye, Irak, Afganistan ve Kosova gibi yerlerde sürdürdüklerini kaydetti.