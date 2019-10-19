Hulusi Akar: ‘YPG Çekilmezse Harekat Kaldığı Yerden Devam Eder’

Türkiye ve Amerika arasında sağlanan Suriye uzlaşmasının ardından iki taraf arasında lider ve bakan düzeyinde gerçekleşen telefon görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşkes sürecine ilişkin konuştu. Akar YPG’nin çekilmemesi halinde Barış Pınarı Harekatı’nın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Hulusi Akar “Operasyona beş günlüğüne ara verdik. Bu sırada teröristler güvenli bölgeden çekilecek, silahları toplanacak ve mevzileri imha edilecek. Eğer bu olmazsa operasyona devam ederiz” dedi.

Kayseri’de konuşan Milli Savunma Bakanı Akar “Hazırlıklarımız tamam. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her yöne harekata hazırız. Türkiye hem sahada hem masada gereken her adımı atmakta kararlıdır.” ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar Türkiye’nin operasyonu sırasında sivillerin vurulduğuna yönelik iddiaları da değerlendirdi. Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği gibi saçmasapan iddialar var. Herkes bilmelidir ki PKK, YPG Kürtlerin, DEAŞ da İslamiyetin temsilcisi olamaz.” şeklinde konuştu.