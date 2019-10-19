Hulusi Akar: ‘YPG Çekilmezse Harekat Kaldığı Yerden Devam Eder’

Türkiye ve Amerika arasında sağlanan Suriye uzlaşmasının ardından iki taraf arasında lider ve bakan düzeyinde gerçekleşen telefon görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşkes sürecine ilişkin konuştu. Akar YPG’nin çekilmemesi halinde Barış Pınarı Harekatı’nın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.
Hulusi Akar “Operasyona beş günlüğüne ara verdik. Bu sırada teröristler güvenli bölgeden çekilecek, silahları toplanacak ve mevzileri imha edilecek. Eğer bu olmazsa operasyona devam ederiz” dedi.
Kayseri’de konuşan Milli Savunma Bakanı Akar “Hazırlıklarımız tamam. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her yöne harekata hazırız. Türkiye hem sahada hem masada gereken her adımı atmakta kararlıdır.” ifadelerini kullandı.
Hulusi Akar Türkiye’nin operasyonu sırasında sivillerin vurulduğuna yönelik iddiaları da değerlendirdi. Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği gibi saçmasapan iddialar var. Herkes bilmelidir ki PKK, YPG Kürtlerin, DEAŞ da İslamiyetin temsilcisi olamaz.” şeklinde konuştu.
“Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini istiyoruz. Kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Arkadaşlarımız iyi çalışarak bu sahtekarlıkları ortaya çıkardı. Biz yasaklanan hiçbir mühimmatı kullanmadık. Zaten bu mühimmatlar TSK'nın envanterinde yoktur.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölge sınırları içinde 12 gözlem noktası kurulacağını açıklamış, güvenli bölgenin de ABD ile sağlanan kırılgan ateşkes uzlaşısının kapsadığı bölgenin daha da ötesine uzanacağını söylemişti.
Erdoğan güvenli bölgenin 32 km derinliğinde ve 440 km eninde olacağını belirtmiş, ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ise Türkiye ile uzlaşmanın Resulayn ve Tel Abyad arasındaki daha dar bir bölgeyi kapsadığını söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İsrail temaslarının ardından NATO’da görüşmeler yapmak üzere Brüksel’de. Pompeo Cuma gecesi yaptığı açıklamada “Uzlaşma kapsamında, Türkiye’nin kontrolundaki bölge içinde bulunan YPG’lilerin güvenli bir şekilde çıkabilmesi için gereken koordinasyonun başlaması konusunda olumlu hareketlilik olduğunu gördük” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Suriye’de ortak düşman IŞİD’e karşı elde edilen kazanımların tehlikeye atılmaması gerektiği mesajını verdi.
“ABD’nin Suriye’den çekilmesi büyük bir stratejik hata”
NATO Savunma Bakanları önümüzdeki hafta IŞİD’le mücadelede bundan sonra atılacak adımları masaya yatıracak. ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde IŞİD mahkumlarının tutulduğu cezaevlerini izlemek üzere havadan gözlem faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump’ın Suriye kararına Kongre cephesinden kendi partisi içinden tepkiler gelmeye de devam ediyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell Washington Post gazetesinde bir görüş yazısı kaleme aldı. ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesinin büyük bir stratejik hata olduğunu savundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum