Hulusi Akar: Yunanistan'dan beklentimiz yanlış anlaşılmaya sebep olacak eylemlerden kaçınmasıdır

Cumartesi günü İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Milli Gemi (MİLGEM) Projesi'nin beşinci gemisi "İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni" düzenlendi.

Yunanistan'la beş yılın ardından ve son dönemde yaşanan gerilimin yumuşatılması için başlayacak olan istikşafi görüşmelerin öncesinde düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'dek sorunlara değinerek ordunun güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Törende yaptığı konuşmada Milli Savunma Bakanı Akar, 2023'te inşası biterilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanan İstanbul Fırkateyni'nin "ilk milli fırkateyn" olduğunu belirtti ve Yunanistan'la yaşanan sorunlara değinerek "yanlış anlamalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınması" çağrısı yaptı:

"Son dönemdeki gelişmeler Türkiye'nin savunma sanayisine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiğini açıkça gösterdi.

"Özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde her zaman dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve menfaatleri vardır. Bu denizde kara sularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz bellidir. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Bu kapsamda komşumuzdan beklentimiz, Türkiye'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'deki hakkına, hukukuna saygı göstermesi ve birtakım yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek açıklama ve eylemlerden artık vazgeçmesi ve kaçınmasıdır."