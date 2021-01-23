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Hulusi Akar: Yunanistan'dan beklentimiz yanlış anlaşılmaya sebep olacak eylemlerden kaçınmasıdır

23.01.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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Hulusi Akar: Yunanistan'dan beklentimiz yanlış anlaşılmaya sebep olacak eylemlerden kaçınmasıdır

Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler başlamadan önce Türkiye, "ilk milli fırkateyni" denize indirme töreni düzenledi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'la yaşanan sorunlara da değindi.

Cumartesi günü İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Milli Gemi (MİLGEM) Projesi'nin beşinci gemisi "İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni" düzenlendi.

Yunanistan'la beş yılın ardından ve son dönemde yaşanan gerilimin yumuşatılması için başlayacak olan istikşafi görüşmelerin öncesinde düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'dek sorunlara değinerek ordunun güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Törende yaptığı konuşmada Milli Savunma Bakanı Akar, 2023'te inşası biterilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanan İstanbul Fırkateyni'nin "ilk milli fırkateyn" olduğunu belirtti ve Yunanistan'la yaşanan sorunlara değinerek "yanlış anlamalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınması" çağrısı yaptı:

"Son dönemdeki gelişmeler Türkiye'nin savunma sanayisine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiğini açıkça gösterdi.

"Özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde her zaman dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve menfaatleri vardır. Bu denizde kara sularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz bellidir. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Bu kapsamda komşumuzdan beklentimiz, Türkiye'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'deki hakkına, hukukuna saygı göstermesi ve birtakım yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek açıklama ve eylemlerden artık vazgeçmesi ve kaçınmasıdır."

Erdoğan: Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz." diyerek "Doğu Akdeniz ve Ege'deki çıkarları savunma mücadelesi sürdürüldüğünü" söyledi:

"Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa bağımlılığın acısını da çok çekmiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Barış Harekatımız dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Suriye'deki ve Irak'taki meşru terörle mücadele harekatlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık.

"Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki maalesef hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı."

Yunanistan'la istikşafi görüşmeler başlıyor

Yunanistan'la Türkiye arasında Ege Denizi'ndeki tartışmalı konuların masaya yatırıldığı, 2002-2016 arasında devam eden istikşafi görüşmeler, 25 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak.

Yaz aylarından bu yana zaman zaman artan gerilimin devamında, Kasım ayı sonunda Türkiye Oruç Reis sismik araştırma gemisini tartışmalı sulardan çekmişti.

10 Aralık'ta yapılan Avrupa Birliği zirvesinde de liderler, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda süren sondaj çalışmalarından sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Türk şirketleri ve vatandaşları listesine yenilerinin eklenmesine karar vermişti.

22 Aralık'ta Türkiye, Oruç Reis'i bir kez daha sismik araştırma için Akdeniz'e gönderdi ancak bu kez tartışmalı sulara değil, Antalya yakınlarındaki Türk karasuları için 15 Haziran 2021'e kadar NAVTEX yayımlandı.

12 Ocak'ta da iştikşafi görüşmelerin başlayacağı açıklandı.

Yunanistan, temel politikası çerçevesinde sadece deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorununu ele almak isterken Türkiye, statüsü belirlenmeyen ada ve adacıklar, hava sahası ve silahlandırılan Yunan adaları konusunu da masaya taşımak istiyor.

Bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle Gümrük Birliği ve vize serbestliği ile göç anlaşmasını görüştü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerine fırkateynlerin eşlik etmesini eleştiriyor.

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