HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hulusi Akar’dan ABD ile İşbirliği Vurgusu

Hulusi Akar’dan ABD ile İşbirliği Vurgusu

23.11.2020 19:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hulusi Akar’dan ABD ile İşbirliği Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video-konferans yoluyla katıldığı Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video-konferans yoluyla katıldığı Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Akar uzun yıllara dayalı işbirliğine dikkat çekti, yaptırım söylemlerinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerle de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıkları tabii ki var ama şunu da unutmayalım, iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var" dedi.

‘’Yeni ABD yönetimindeki meslektaşlarımızla da yakından çalışmayı diliyoruz’’ diyen Akar, bazı sorunların Türk-Amerikan ilişkilerine gölge düşürdüğüne vurgu yaptı. Akar, buna örnek olarak Rusya’dan Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri tedarikini gösterdi. Bu konuda niyetlerinin sadece 83 milyon Türk vatandaşına füze ve hava savunması sağlamak olduğunu kaydeden Hulusi Akar, bu safhaya uzun, açık ve şeffaf bir tedarik sürecinden sonra gelindiğini de söyledi.

Amerikan F-35 savaş uçaklarının ve teknolojisinin güvenliğine de değinen Akar, ‘’Biliyoruz ki ABD bu konu ile ilgili endişelere sahip ancak biz bu endişeleri gidermek için hala istekliyiz’’ ifadelerini kullandı. Akar, ‘’Her ne olursa olsun, 70 senelik iki müttefik arasındaki anlaşmazlıkları ele alırken uygun olmayan tehditkar dilden ve yaptırım söylemlerinden kaçınmalıyız’’ diye konuştu.

İki ülkenin uzun yıllardır müttefik olduğunu belirten Akar, uluslararası birçok sorundaki yakın işbirliğine de dikkat çekti. İki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan ve diğer bölgelerde omuz omuza çalıştığını söyleyen Akar, bazen görüş ayrılıklarının ortak gündem ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını belirtti. Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Akar, Türkiye’nin NATO’ya verdiği desteğe de değindi; TSK’nın NATO görevlerine ve operasyonlarına askeri birlik katkısında bulunan ilk beş, mali destekte bulunan ilk sekiz ülke içinde bulunduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı, ‘’30 ülkeden oluşan bir ittifakta farklı görüş ve yaklaşımların olması oldukça normaldir. NATO’nun gücü, İttifak’ın geleceği için farklılıkların üstesinden gelme yetisinde yatmaktadır. Türkiye ise ittifakın bütün değerlerini ve sorumluluklarını paylaşarak, operasyon ve tatbikatlarda bütün yükümlülüklerini yerine getirerek NATO’nun merkezinde yer almaktadır’’ dedi.

Hulusi Akar’ın gündeminde Libya da vardı. Akar, ‘’Hafter güçleri hastaneleri, okulları, sivil yerleşim yerlerini ve tıbbi malzeme depolarını ayrım gözetmeksizin bombaladı. Siviller COVID-19’dan mustaripken bile Trablus’un su ve elektrik kaynağını kestiler’’ dedi.

Ankara, Libya’da Hafter güçlerinin savaştığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veriyor.

Akar’ın video konferanstaki konuşmasının bazı bölümler Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabında da yayınlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Ambulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandıAmbulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

Dağlık Karabağ’da mayın patladı, 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

1 Azerbaycan askeri şehit düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Tekirdağ'da acı olay! İşten geldi, eşini ölü buldu

Tekirdağ'da acı olay! İşten geldi, eşini ölü buldu

Bursa'da feci kaza! Ambulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandı

Ambulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandı

MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB görüntüleri paylaştı! Böyle vuruldular

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.