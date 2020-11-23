Hulusi Akar’dan ABD ile İşbirliği Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video-konferans yoluyla katıldığı Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Akar uzun yıllara dayalı işbirliğine dikkat çekti, yaptırım söylemlerinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerle de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıkları tabii ki var ama şunu da unutmayalım, iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var" dedi.

‘’Yeni ABD yönetimindeki meslektaşlarımızla da yakından çalışmayı diliyoruz’’ diyen Akar, bazı sorunların Türk-Amerikan ilişkilerine gölge düşürdüğüne vurgu yaptı. Akar, buna örnek olarak Rusya’dan Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri tedarikini gösterdi. Bu konuda niyetlerinin sadece 83 milyon Türk vatandaşına füze ve hava savunması sağlamak olduğunu kaydeden Hulusi Akar, bu safhaya uzun, açık ve şeffaf bir tedarik sürecinden sonra gelindiğini de söyledi.

Amerikan F-35 savaş uçaklarının ve teknolojisinin güvenliğine de değinen Akar, ‘’Biliyoruz ki ABD bu konu ile ilgili endişelere sahip ancak biz bu endişeleri gidermek için hala istekliyiz’’ ifadelerini kullandı. Akar, ‘’Her ne olursa olsun, 70 senelik iki müttefik arasındaki anlaşmazlıkları ele alırken uygun olmayan tehditkar dilden ve yaptırım söylemlerinden kaçınmalıyız’’ diye konuştu.