Hulusi Akar’dan ABD’ye F-35 ve S-400 Mesajı

Son olarak, ABD Hava Kuvvetleri’nin, Türkiye için üretilen ancak S-400 alımı sebebiyle Türkiye’ye teslim edilmeyecek olan F-35 savaş uçaklarını satın alacağı açıklanmış, Türkiye’nin adı da projenin resmi internet sitesindeki katılımcı ülkeler listesinden çıkarılmıştı.

THO Başkanı Ali Çınar ve TRT World sunucusu Ayça Aydoğdu’nun moderatörlüğünde düzenlenen panelde öne çıkan konular arasında, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından çıkarıldığı F-35 savaş uçağı üretimi projesi de vardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezi Washington’da bulunan Turkish Heritage Organization (THO) tarafından internet üzerinden düzenlenen “Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Güvenlik Gelişmeleri” konulu panelde konuştu.

Türkiye’nin Corona virüsü salgını sonrasında da F-35 parçalarını tedarik etmeyi sürdürdüğünü belirten Hulusi Akar, “ABD’nin uyum sorununa ilişkin kaygılarını teknik düzlemde gidermeye hazırız. Bizim temel endişemiz ülke nüfusunu tehditlere karşı korumak. Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen, Patriot’larla bir çözüm bulamadık” dedi.

Milli Savunma Bakanı, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almasının “tercih değil gereklilik” olduğunu savundu.

“Libya’da kalıcı çözüm için ABD ve Rusya ile çalışıyoruz”

Panelde Türkiye’nin Libya’daki askeri varlığı ve Doğu Akdeniz’de bölge ülkeleri arasındaki enerji rekabeti de gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya konusunda Türkiye’nin hedefinin, “Libyalılar’ın yönetiminde olan ve toprak bütünlüğünü muhafaza eden bağımsız ve egemen bir Libya” olduğunu vurguladı; Libya krizinin çözümünde askeri değil siyasi çözüm olması gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplumun tanıdığı ve Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği General Halife Hafter’e bağlı güçler arasında çatışmaların sürdüğü Libya’da kalıcı bir çözüm bulunması için de Rusya ve ABD ile birlikte çalıştıklarını belirtti.