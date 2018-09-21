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Hulusi Akar'dan Akıncı Üssü davasına dilekçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

İfadesinin alınması için davetiye gönderilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı, müvekkilinin FETÖ'nün darbe girişimine yönelik savcılık ve mahkemede detaylı beyanlarının bulunduğunu belirterek, bunların Akıncı Üssü'ne yönelik dava kapsamında da geçerli sayılmasını ve Akar'ın müşteki sıfatıyla dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı, müvekkilinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine yönelik savcılık ve mahkemede detaylı beyanlarının bulunduğunu belirterek, bunların Akıncı Üssü'ne yönelik dava kapsamında da geçerli sayılmasını ve Akar'ın müşteki sıfatıyla dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

Akıncı Üssü davası kapsamında sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdur ve müştekilerin ifadesini almaya başladı.

Mahkeme, bu kapsamda, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için mağdur sıfatıyla bugün beyanının alınmasına yönelik davetiye gönderdi.

Bununla ilgili Akar'ın avukatı tarafından mahkeme başkanlığına sunulan dilekçede, müvekkilinin soruşturma aşamasında 18-19 Temmuz 2016'da savcılığa, kovuşturma aşamasında ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine müşteki sıfatıyla beyanda bulunduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, "Hulusi Akar'ın savcılık ve mahkeme huzurunda vermiş olduğu beyanlarında detaylı açıklamalarda bulunulmuş olması ve konuyla ilgili başkaca eklenecek bir hususun bulunmaması karşısında, müvekkilimizin dilekçemiz ekinde sunulan 22 Mart 2018 tarihli mahkeme beyanının dosyanız içerisine alınarak müşteki sıfatıyla dinlenmesi konusunda ara karardan sarfınazar edilmesine karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Akar'ın avukatı tarafından, sanıklardan şikayetçi olunması ve davaya katılıma yönelik daha önce de dilekçe verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü FETÖ Hulusi Akar

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