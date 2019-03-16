Hulusi Akar'dan Binali Yıldırım'a destek

Yüksel KOÇ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'daydı.

Yıldırım'a Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen eşlik etti. Burada seçim otobüsünden halka seslenen Yıldırım "İki haftamız kaldı değerli arkadaşlarım. İki hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşerimizin, daha çok kardeşimizin gönlüne gireceğiz ve inşallah 31 Mart'ta Hilmi Türkmen'i tekrar başkan yapıyor muyuz? Durmak yok, yola devam diyor muyuz?" dedi.

Partililerin ısrarı üzerine seçim otobüsünden inen Yıldırım, seçim irtibat bürosuna giderek partililer ile kısa bir süre sohbet etti.

"İSTANBUL'U LAYIK OLDUĞU ÇEHREYE KAZANDIRACAĞINA BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM'

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Mahallesi'nden Çamlıca Spor Kulübü'ne gitti. Yıldırım burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte çocuk sporcularla bir araya geldi. Burada ilk konuşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu hatırlatan Akar, "Bu konuda başarılı olacaklarından herkesin emin olduğunu bilmesini istiyorum. Ve inşallah bu sonuçlandığında da kendisinin başbakanlıkta, meclis başkanlığında yaptıklarının çok daha ötesinde hizmetler yapacaklarını ve İstanbul'u layık olduğu çehreye kazandıracağını da bütün kalbimle inanıyorum" dedi.