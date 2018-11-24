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Hulusi Akar'dan "gözlem noktası" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye sınırında kurmayı planladığı gözlem noktalarından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştıklarını belirterek, "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum" dedi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye sınırında kurmayı planladığı gözlem noktalarından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştıklarını belirterek, "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum" dedi.
Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi'nde görevli askeri öğretmenleri makamında kabul etti.
Bakanlıktaki görüşmede, geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Bakan Hulusi Akar, eğitim sisteminin en temel öğelerinden birinin de öğretmenler olduğunu belirterek, “Yarınların teminatı genç nesiller, milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği niteliklere sahip özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir” dedi.
Akar, kabulün ardından gazetecilerin, ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktalarına ilişkin sorusuna, konunun Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kanada'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Akar, şunları ifade etti:
"Kanada'da General Dunford ve diğer ABD'li muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi.
ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada 'ABD askerlerinin bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik.
Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik. Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığını da ifade etmek istiyorum.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiçkimsenin şüphesi olmasın.
ABD'li müttefiklerimizin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz."

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