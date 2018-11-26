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Hulusi Akar'dan inceleme sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'ye geldi.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'ye geldi. Bakan Akar, Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan sonra düşen helikopterin enkazından inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Akar, "Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyathanede ameliyatı yapılmaktadır" dedi. Bakan Akar, "Bizim burada bildiğiniz gibi Sancaktepe'de kara havacılık alaylarımızdan biri konuşlanmış bulunmakta. Buradaki arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmekteler" diye konuştu. Bugün sabah saat 10.32'de eğitim amacıyla kalkan helikopterde 2 subay, 2 astsubay ve bir uzman çavuşun eğitim faaliyetlerine başladığını, ancak saat 11.02'de helikopterle irtibatın kesildiğini ve kazanın meydana geldiğinin görüldüğünü belirten Akar, şöyle konuştu: "Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı yapılmaktadır. Bununla ilgili sağlık personeli, doktorlar gerekli kararı verdiler. Birinci ve müteakiben gerekirse ikinci ameliyatı yapmak için hazırlıklarını sürdürmektedirler. Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havaalanına çok yakın olmakla beraber maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu çerçevede inceleme başlatılmıştır, hem adli hem idari soruşturma sürmekte. İlgili tüm makamlar konuyla alakalı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

PARTNERYemeğe böyle çıkınca...Yemeğe böyle çıkınca...
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Fotoğraflar// Hulusi Akar'dan inceleme sonrası açıklamaFotoğraflar// Hulusi Akar'dan inceleme sonrası açıklama
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