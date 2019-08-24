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Hulusi Efendi Müzesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

Hulusi Efendi Müzesi açıldı

Divan şairlerinden mutasavvıf Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin doğup büyüdüğü kerpiç ev, yaklaşık bir asır sonra restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Malatya Valisi Aydın Baruş törende yaptığı konuşmada, müzenin tasavvufa hizmeti vereceğini belirterek, "Atalarımız, bu topraklara adım attıklarından itibaren Anadolu’da yaşayan kim olursa olsun onların gönlünü kazanmaya çalışmıştır. Anadolu’da kurulan bu medeniyetin özü, sevgi ve hoşgörüdür. Bunu başaranlar da gönül erenleri, gönül mimarları olmuştur. İşte ceddimiz o gönülleri yapabildiği için bu topraklarda bin yıldır sevgi ve hoşgörü hüküm sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Baruş, Darende Kaymakamı Enver Zengince, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş ve iş adamı Mesut Toprak tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Vakıf yetkilileri, 1914 yılında doğan Hulusi Efendi’nin 24 yaşına kadar kaldığı ve müzeye dönüştürülen yapıyla ilgili Baruş'a bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Darende Hulusi Efendi Müzesi Malatya

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