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Hulusi Kentmen’in çocukluğunun geçtiği ev restore edilecek!

28.10.2020 22:12 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın babacan karakteri Hulusi Kentmen'in Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan evinin restore edilmesi için protokol imzalandı. Protokol imzala törenine katılarak dedesinin evini ziyaret eden Melek Kentmen ise projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

İzmit'in kültürel değerlerini yaşatmak amacı ile projelerine devam eden İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen'in İzmit ilçesinde bulunan evini gün yüzüne çıkartmak için kolları sıvadı. Yıllarıdır kullanılmaması sebebi ile harabeye dönen ev, restore ederek eski haline döndürecek. İzmit Belediyesi ve bir sivil toplum kuruluşu arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen protokol kapsamında başlatılan proje ile lazer taraması ile evin 3 boyutlu haritası çıkartıldı. Lazer taraması ile çıkartılan yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve restorasyon çalışmaları aslına uygun şeklinde gerçekleştirilecek.

KENTMEN'İN TORUNU EVİNİ ZİYARET ETTİ

1 buçuk yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışmaları için İzmit Belediyesi tarafından Hulusi Kentmen'in evinin önünde düzenlenen programla imzalar atıldı. Hulusi Kentmen'in torunu Melek Kentmen de programa katılara dedesinin evini ziyaret etti. Programda konuşan Kentmen, dedesinin evinde başlatılan projenin önemli olduğuna dikkat çekti.

"HULUSİ KENTMEN'İN ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ BİR EVİ TESPİT ETTİK"

Gerçekleştirilen programda proje ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu kentin turizmini arttırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kentin birçok bölgesinde çalışma yapıyoruz. Burası da bizim için çok önemli Yeşilçam'ın o gülen yüzü, rahmetli Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği bir evi tespit ettik. Hemen araştırmalara girdik, bu evi nasıl edinebiliriz, nasıl kente kazandırabiliriz diye araştırma yaptık. Bu araştırmaların sonunda da evi kamulaştırma kararı aldık. Kamulaştırma işlemlerine hızlı bir şekilde başladık. Dava sürecini tamamdık, kamulaştırma çalışmaları bitti. Burası artık İzmit Belediyesi'ne ait. Bu çalışmalara giriştiğimizde Hulusi Bey'in torunu Melek Hanım ile iletişim kurma imkanımız olmuştu. O da bu konuda içtenlikle çok sevindiğini ifade etmişti. Manevi desteğini de her zaman vereceğini söylemişti. Biz bu kamulaştırma işlemini tamamladıktan sonra kendisi ile yeniden iletişime geçtik. Son gelişmeleri aktardık. O da ziyaret etmek istediğini söyledi. Biz de bugün burada hem gelişmeleri halkımızla paylaşalım hem de Melek Hanım'ın kentimizde aidiyet duygusunu hissetmesi için konuşalım istedik" dedi.

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"HERKESİN DEDESİ, HERKESİN BABASI, HERKESİN POLİS AMCASIYDI"

Programda duygularını ifade eden Melek Kentmen ise, "Dedem olarak konuşmak istemiyorum. O hepimizin evlerine konuk olan, herkesin dedesi, herkesin babası, herkesin polis amcasıydı. Güzel insandı. Dolayısıyla Fatma Hanıma kendim ve ailem adına minnet duygularımı sunmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şeye vesile oldu, duygulandırdı. İnşallah bittiği zaman da burada bu şekilde konuşuyor oluruz" diye konuştu.

TORUNU KENTMEN'İN EVİNİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Konuşmaların ardından protokol için imzalar atıldı. Daha sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Melek Kentmen ve beraberindeki protokol üyeleri evin önünde fotoğraf çektirdi.

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