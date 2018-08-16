MAGAZİN

Hülya Açıkgöz durmuyor! Hadise'ye bir taş daha

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Annesinin intihar girişiminde bulunmasından sonra zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Açıkgöz'den imalı bir paylaşım daha geldi

Hülya Açıkgöz durmuyor! Hadise'ye bir taş daha

Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” diyerek uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunmuştu. Bu olaydan sonra araları limoni olan kardeşlerin küslüğü devam ediyor.

HADİSE: HER ŞEY YOLUNDA

Hadise'nin 'Her şey yolunda. Ailece biz bu olayı da atlatırız' açıklamalarına rağmen abla Hülya Açıkgöz, aynı fikirde olmadığını sosyal medya hesabından sürekli göstermeye çalışıyor.

Geçtiğimiz gün abla Açıkgöz, "Yıldızlar kayar. Ben sıradan bir insanım" paylaşımıyla şarkıcı kardeşini iğnelemişti.

Hadise'ye taş attığı iddia edilen abla Hülya Açıkgöz, önceki gün de şu paylaşımı yaptı: "Öğrendim ki insanlar söylediğinizi ve yaptığınızı unutur. Ancak size hissettirdiklerini asla unutmaz." (Medyaradar)

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