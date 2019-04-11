MAGAZİN

Hülya Avşar'a bomba teklif! Hangi yarışmanın jüri başkanı olması istendi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar'a Medyapım'dan jüri başkanlığı teklif edildi.

Hülya Avşar'a bomba teklif! Hangi yarışmanın jüri başkanı olması istendi?

Medyapım'ın Kanal D için hazırladığı yeni iddialı yarışmanın çalışmaları sürüyor. 'All Together Now' adlı şarkı yarışmasının uyarlaması olan programı, sempatik oyuncu Enis Arıkan sunacak.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; müzikle ilgili 100 kişiden oluşan oldukça renkli bir jüri ekibinin görev alacağı yarışma için Medyapım, bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sanatçı Hülya Avşar'a teklif götürdü.

Ayta Sözeri, Metin Arolat, Ferman Akgül, Gülçin, Caner Çalışır gibi müzik ile ilgili isimlerin de ekibinde yer alacağı yarışmada Avşar'dan jüri başkanı olması istendi. Ünlü sanatçının teklifi düşündüğü öğrenildi.

Yakında ekrana gelmesi planlanan renkli yarışmada programda yarışmacılar performansıyla jüri üyelerini koltuklarından kaldırıp şarkıya eşlik ettirmeye çalışacak. (Medyatava)

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadıEbru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı
Dergiye kapak oldu pozları şaşırttı Dergiye kapak oldu pozları şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar All Together Now

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı

Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı

Kim Kardashian dergiye kapak oldu pozları şaşırttı

Dergiye kapak oldu pozları şaşırttı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

O da oyuncu olan şarkıcılar kervanına katıldı

O da oyuncu olan şarkıcılar kervanına katıldı

İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

Müge Boz'un yeni sevgilisi bakın kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.