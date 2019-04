Hülya Avşar'a bomba teklif! Hangi yarışmanın jüri başkanı olması istendi?

Medyapım'ın Kanal D için hazırladığı yeni iddialı yarışmanın çalışmaları sürüyor. 'All Together Now' adlı şarkı yarışmasının uyarlaması olan programı, sempatik oyuncu Enis Arıkan sunacak.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; müzikle ilgili 100 kişiden oluşan oldukça renkli bir jüri ekibinin görev alacağı yarışma için Medyapım, bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sanatçı Hülya Avşar'a teklif götürdü.

Ayta Sözeri, Metin Arolat, Ferman Akgül, Gülçin, Caner Çalışır gibi müzik ile ilgili isimlerin de ekibinde yer alacağı yarışmada Avşar'dan jüri başkanı olması istendi. Ünlü sanatçının teklifi düşündüğü öğrenildi.

Yakında ekrana gelmesi planlanan renkli yarışmada programda yarışmacılar performansıyla jüri üyelerini koltuklarından kaldırıp şarkıya eşlik ettirmeye çalışacak. (Medyatava)