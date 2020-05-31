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Hülya Avşar'dan ayna karşısında spor pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 21:26 | Son Güncelleme

Son zamanlarda sık aralarla paylaştığı selfielerle kendisini hatırlatan Hülya Avşar, bu defa da spor yaparken çektiği bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı. 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında çekildiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar'dan ayna karşısında spor pozu!

Koronavirüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla da dikkat çekiyor.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar, bu defa evinde yaptığı spor faaliyeti sırasında çektiği bir selfie ile sevenlerini heyecanlandırdı.

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Yoruma kapalı olarak paylaştığı selfiesi ile kısa sürede 50 bine yakın beğeni alan Hülya Avşar böylelikle evinde olmasına rağmen sporunu aksatmadığını göstermiş oldu.

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