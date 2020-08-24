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Hülya Avşar'dan bikinili balkon pozu! Açma-germe yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir adı yeni bir proje ile anılmayan Hülya Avşar, son zamanlarda soru cevap tarzı programları ile öne çıkıyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Avşar balkonda bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

Hülya Avşar'dan bikinili balkon pozu! Açma-germe yaptı

İlerleyen yaşına rağmen hayatından eksik etmediği spor sayesinde fiziğini korumayı başaran Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Tenis oynarken ya da yüzerken çekilmiş video ve fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Avşar bu defa pandemi sürecini geçirdiği evinin balkonunda açma germe hareketleri yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafı Hülya Avşar siyah beyaz paylaşmayı tercih etti.

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