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'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' diyen Hülya Avşar'dan bikinili poz! "Genç kızlara taş çıkartıyor"

29.05.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Hülya Avşar, TikTok'a merak sardı. 57 yaşındaki Avşar kızı siyah bikinisiyle dans ettiği anları paylaşınca olay oldu.

'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' diyen Hülya Avşar'dan bikinili poz! "Genç kızlara taş çıkartıyor"

57 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla adından söz ettiren Hülya Avşar TikTok'ta da artık aktif. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hülya Avşar siyah bikinili hallerini TikTok'tan paylaştı. Avşar'ın pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Siyah bikinisiyle dans eden Hülya Avşar'ı görenler "Genç kızlara taş çıkartıyor", "Hiç yaşlanmıyor", "Birinci belli" yorumları yaptı.

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"Z KUŞAĞI BENİ İSTİYORSA..."

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde dijitalde yaptığı işlerle ilgili sorulara yaptığı vermişti.

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Muhabirlerin "YouTube'da da videolarınızı atmaya başladınız tekrardan, gündelik paylaşımlarınız. O nasıl gidiyor?" sorusuna Avşar "3 bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum hatta TikTok'ta da bir şeyler yapmaya başladım. 'Z kuşağını yakalayayım' gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Dijitale bayağı yüklü girdim" diyerek yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Hülya Avşar
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