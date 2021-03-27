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  4. Hülya Avşar’dan çok konuşulacak paylaşım! Genç kızlara taş çıkardı...

Hülya Avşar’dan çok konuşulacak paylaşım! Genç kızlara taş çıkardı...

27.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisinde Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaşan Hülya Avşar, son olarak Sapyoseksüellik açıklamasıyla gündeme gelmişti. Avşar, son paylaştığı fotoğrafla genç kızlara taş çıkardı.

Her hareketiyle dikkat çeken Hülya Avşar, yaptığı paylaşımlarla da magazin gündeminde yer alıyor. Yaptığı "Ben sapyoseksüelim" açıklaması ile gündeme gelen Avşar kızı, instagram hesabından paylaştığı pozu ile yine gündeme oturdu.

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GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Fox TV'de ekrana gelen Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile genç kızlara taş çıkarttı. Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Avşar Kızı'nın paylaşımına yıldız emojisi koyduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Instagram
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