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Hülya Avşar'dan Deniz Çakır yanıtı! 'Ben öyle bir düzene izin vermem'

14.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'dan Deniz Çakır yanıtı! 'Ben öyle bir düzene izin vermem'

Hülya Avşar, “Masumiyet” dizisindeki rol arkadaşı Deniz Çakır’ın sette karavan krizi çıkardığı ve kostüm asistanına mobbing uyguladığı iddialarını yalanladı.

Hale Ilgaz karakterine hayat verdiği “Masumiyet” dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar, Maslak’ta özel bir hastane çıkışı görüntülendi.

“Masumiyet” dizisinin Bahar’ı Deniz Çakır’ın sette kendine tahsis edilen karavanı küçük bulup, rol arkadaşları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’nün beraber kullandığı karavana yerleştiği gündeme gelmişti.

Deniz Çakır’ın yalanladığı sette kriz çıkaran bu iddia, Hülya Avşar’a da hatırlatıldı. Avşar açıklamasında

"Set ortamımız gayet iyi. Bazı haberler çıkıyor, oyuncu ve set çalışanları arasında problem olduğu ile alakalı ancak öyle bir durum yok. Sette karavan krizi yok. Herkes birbirine nazik ve saygılı, zaten ben öyle bir düzene izin vermem” dedi.


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Deniz Çakır Hülya Avşar
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