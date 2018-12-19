Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"GÜZELLİĞİNİZ İLE BÜYÜLÜYORSUNUZ"

55 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı. Avşar'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Her zaman güzelliğiniz ile büyülüyorsunuz." yorumunu yaptı.

YORUMA KAPATMIŞTI

Hülya Avşar paylaştığı 3 fotoğrafla yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Avşar kızının paylaşımlarını yoruma kapatması ise sosyal medya takipçilerini gözünden kaçmamıştı.

