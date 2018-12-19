MAGAZİN

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2018 21:29 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle genç kızları sinirden küplere bindirdi. Avşar'ın paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Her zaman güzelliğiniz ile büyülüyorsunuz." dedi.

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"GÜZELLİĞİNİZ İLE BÜYÜLÜYORSUNUZ"

55 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı. Avşar'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Her zaman güzelliğiniz ile büyülüyorsunuz." yorumunu yaptı.

HULL

YORUMA KAPATMIŞTI

Hülya Avşar paylaştığı 3 fotoğrafla yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Avşar kızının paylaşımlarını yoruma kapatması ise sosyal medya takipçilerini gözünden kaçmamıştı.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Zeynep Nazlı Kayı: İlişkide trip atmak doğru değilZeynep Nazlı Kayı: İlişkide trip atmak doğru değil
Çırılçıplak küvet pozuyla olay olmuştu! ŞaşırttıÇırılçıplak küvet pozuyla olay olmuştu! Şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar hülya avşar fiziği hülya avşar elbise

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Sinem Kobal sorusuna yanıt vermedi!

Sinem Kobal sorusuna yanıt vermedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeynep Nazlı Kayı: İlişkide trip atmak doğru değil

Zeynep Nazlı Kayı: İlişkide trip atmak doğru değil

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

Çırılçıplak küvet pozuyla olay olmuştu! Şaşırttı

Engin Altan Düzyatan: Aras Bulut İynemli'yi çok beğeniyorum

Bayılıyorum ona...

Alişan ve Buse Varol bebek alışverişinde

Bebek için geri sayım başladı

Hande Erçel'e ne oldu?

Hande Erçel'e ne oldu?

11 yıllık kavga bitti! Hande Yener ve Demet Akalın barıştı

Ve 11 yıllık kavga bitti! Demet'ten olay paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.