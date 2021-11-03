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Hülya Avşar’dan Gülben Ergen’e flaş cevap: Sağdan soldan duyduklarınızla...

03.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar’ın bir programda Gülben Ergen’e atıfta bulunması sonrasında ikili arasında yeni bir polemik başladı. Önceki akşam Kerem Alışık’la görüntülenen Hülya Avşar, gerilim yaşadığı Gülben Ergen ve bir dönem aşk yaşadığı Tanju Çolak hakkında konuştu.

Hülya Avşar’dan Gülben Ergen’e flaş cevap: Sağdan soldan duyduklarınızla...

Hülya Avşar, önceki akşam Kerem Alışık ile birlikte yemek yedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar hem Tanju Çolak hem de Gülben Ergen hakkında açıklamalarda bulundu. Telefonundan Çolak'ı silmediğini söyleyen eden Avşar, “Öyle bir şey demedim” dedi.

Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedimHülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim

GÜLBEN ERGEN’E DE YANIT VERDİ

Kavgayı başlatan Hülya Avşar, Gülben Ergen'e 'demode' demişti. Avşar'ın bu sözüne içerleyen Gülben Ergen, Avşar'a sosyal medyadan göndermede bulundu. Ergen, Kıbrıs konserinden bir fotoğraf paylaştı ve üstüne "Bana sallamak bir demode olamadı gitti" mesajını yazdı.

Snob Magazin’in haberine göre; Gülben Ergen'e yanıt veren Avşar, “Önce programı seyredin ondan sonra konuşalım. Sağdan soldan duyduklarınızla soru soruyorsunuz!" dedi.

Hülya Avşar ile Gülben Ergen arasında gerilim! Bomba göndermeHülya Avşar ile Gülben Ergen arasında gerilim! Bomba gönderme

Avşar, Gülben Ergen’in “Benimle uğraşmak demode olmadı mı?” göndermesini soran muhabirlere “Dediklerinizden haberim yok. Kendimi burada anlatamayacağım şimdi!" ifadelerini kullandı.

"KÜSLÜK YOK"

Avşar, "Aranızda bir küslük var mı?" sorusuna “Ben kimseyle küsmem. Eğlenmeyi seviyorum” diyerek kahkaha attı.

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Ünlü sanatçı, "Gülben Ergen’in size küslüğü Seren Serengil’den dolayı mı?" sorusuna, "Siz giderken ben dönüyordum. Bunlara cevap vereceğimi mi zannediyorsunuz?" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Hülya Avşar
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE, TENCERE DİBİN KARA,SENİNKİ BENDEN KARA. Kısaca millet geçim derdinde bunlar ise İFTİHAR ETTİKLERİ HALKTAN UZAK YAŞAMLARININ DEDİKODUSUNDA.

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