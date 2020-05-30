Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon...

İbrahim Tatlıses'in her fırsatta 'benim için çok özel' dediği Hülya Avşar, usta sanatçıyı telefonla aradı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e 'Artık sahnelere dön, seni çok özledik' dedi. Duygusal anların yaşadığı konuşmada gözyaşları sel oldu. Tanışıklıkları 40 yıl öncesine dayanan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar sayısız filmde birlikte kamera karşısına geçtiler.

İlişkileri yılan hikayesine dönen ikiliden Tatlıses, Hülya Avşar için bir de şarkı yazdı... İki usta isim Yeşilçam'ın unutulmaz çiftleri arasına isimlerini yazdırdı.



