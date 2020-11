Hülya Avşar'dan İzmir depremi paylaşımı: İçim yanıyor ama biliriz ki ateş düştüğü yeri yakıyor

Sunucu ve oyuncu Hülya Avşar, İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Avşar Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İçim yanıyor ama biliriz ki ateş düştüğü yeri yakıyor İzmir'de. Ağlarken güldüğümüz, dua ettiğimiz, rahmet, şifa dilediğimiz her bir can için mücadele eden herkese minnettar kalıp, sarılıp, öpmek istediğimiz şu günlerde yine hatırladım ki (!) unutup, tekrar hatırladığımız ve yine unutacağımız (!) en büyük mutluluk; sevdiklerimizin sağlığı, mutluluğu... Azıcık aşımız, ağrısız başımız.iriz ki ateş düştüğü yeri yakıyor İzmir'de. Ağlarken güldüğümüz, dua ettiğimiz, rahmet, şifa dilediğimiz her bir can için mücadele eden herkese minnettar kalıp, sarılıp, öpmek istediğimiz şu günlerde yine hatırladım ki (!) unutup, tekrar hatırladığımız ve yine unutacağımız (!) en büyük mutluluk; sevdiklerimizin sağlığı, mutluluğu... Azıcık aşımız, ağrısız başımız.

Tekrar unutana kadar (!) bilmeliyiz ki; önce biz kendimizi sağlama almalıyız. Sağlığımızı, mutluluğumuzu kimsenin eline bırakmamalıyız. Şimdi bize sorsalar ki; 'Bunları yaşamamak için nelerinizi feda edersiniz?' Eminim verilecek cevap şu an içimizi acıtan ama itiraf edilemeyecek, elbet bir gün hesabı ödenecek ama yine ders almayacağımız cevaplardır. Unutmamak dileğiyle... Hülya Avşar..."