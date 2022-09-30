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  4. Hülya Avşar'dan Mahsa Amani paylaşımı: Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz

Hülya Avşar'dan Mahsa Amani paylaşımı: Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz

30.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alınarak dövülen ve işkenceye maruz kalan Mahsa Amani, gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetmişti. Amani için tüm dünya ayağa kalkarken Hülya Avşar'dan da bir paylaşım geldi.

Hülya Avşar'dan Mahsa Amani paylaşımı: Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz

İran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan şiddet gören ve komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonrasında tüm dünya ayağa kalkarken İran'da da protestolar devam ediyor.

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Şarkıcı Hülya Avşar'da bu konuda sessiz kalmadı. Mahsa Amani paylaşımı yapan Avşar paylaşımında şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Kadın isterse; bir gün herkesin susmak zorunda olduğunu gösteren İranlı kadınlara hayranım, yanlarındayım. SUSACAKSINIZ! Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz, ÖLDÜRÜLEMEZ."

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