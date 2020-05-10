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Hülya Avşar'dan Meltem Cumbul itirafı! 'Çok kıskanmıştım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 10:18 | Son Güncelleme

Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi’nin internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı söyleşide Türk sineması ve oyunculuk üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı. Avşar itirafıyla dikkat çekti.

Hülya Avşar'dan Meltem Cumbul itirafı! 'Çok kıskanmıştım'

Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi’nin internet üzerinden yapılan canlı söyleşisine katıldı. Ünlü sanatçı, ‘Gönül Yarası’ filminin ilk önce kendisine teklif edildiğini söyledi.

Ünlü sanatçı programda bir de itirafta bulundu. Meltem Cumbul’un “Gönül Yarası”ndaki performansını çok kıskandığını belirten Avşar, “Yavuz Turgul’u yıllar önce aramıştım.

‘Sizinle film yapmak istiyorum’ diye. Sonra beni ‘Gönül Yarası’ için aradı ama o da yaz tatiline denk gelmişti. Hem kendim arıyorum, hem bana böyle bir hikâye geliyor, ben oynamıyorum. Kendimden, herkesten özür diliyorum ama Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım Meltem’i” dedi.

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Hülya Avşar, “Bundan sonrasında müzikal yapmak istiyorum. Çok da güzel bir hikâyemiz var. Onu gündeme getireceğiz ama şu an zamanlama açısından bilmiyorum” dedi.

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Avşar, sunucunun “Sizi Mahsun Kırmızıgül’le bir projede görmek isteriz” demesi üzerine “Mahsun da çok başarılı. Şaşkınım onun bu başarısına” diye karşılık verdi.

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