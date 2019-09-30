Hülya Avşar derin yırtmacıyla kortta

Hülya Avşar ve Korhan Akın'dan oluşan takım, Tamer Haytoğlu ve Muazzez Demirci ile karışık çiftler gösteri maçı gerçekleştirdi.

Hülya Avşar, turnuvaya sponsor olan firmalara ise plaket yerine yanan ormanlar için, TEMA Vakfı’na yapılan fidan bağışlarının sertifikasını verdi.

Hülya Avşar Tenis Turnuvası’ndan elde edilen gelirin tamamı, başarılı genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanılıyor.

Hülya Avşar, gösteri maçına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı.



