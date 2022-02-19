Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. 12 sene boyunca hayatına kimseyi almayan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Cemal Güzelci ile magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Cemal Güzelci ne iş yapıyor? Hülya Avşar ile arasında kaç yaş var? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci'nin biyografisi, hayatı ve çiftin birlikteliğine ilişkin detaylar haberimizde.

HÜLYA AVŞAR'IN SEVGİLİSİ CEMAL GÜZELCİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci, 47 yaşındadır.

Cemal Güzelci bir yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu öğrenilen Cemal Güzelci'nin futbola ilgi duyduğu biliniyor.

Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'ni bitirmiştir. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci, 2002 yılında şu an yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin kurukuşunda bulunmuştur. Şirketin en büyük ortağıdır. Cemal Güzelci'nin çok iyi derecede Rusça konuştuğu biliniyor.

CEMAL GÜZELCİ NE İŞ YAPIYOR?

Cemal Güzelci'nin yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı şirketin deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.

HÜLYA AVŞAR İLE CEMAL GÜZELCİ ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

10 Ekim 1963 yılında dünyaya gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar ile Cemal Güzelci arasında 12 yaş fark vardır.

