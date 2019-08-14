MAGAZİN

Hülya Avşar’ın yeni deniz eğlencesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

Yaz aylarını bol bol yüzerek değerlendiren Hülya Avşar, bu arada denizde farklı deneyimler yaşamaktan da geri durmuyor.

Son dönemin yeni nesil deniz eğlencelerinden olan ‘seabob’u (denizaltı jet-ski) deneyimleyen Hülya Avşar bu konudaki hünerlerini sergiledi. Hızlı bir şekilde suda ilerleyen Hülya Avşar, attığı kahkahalarla bu işten ne kadar keyif aldığını da gözler önüne serdi.

Avşar’ın instagram hesabından yaptığı paylaşımların denizle ilgili olması da onun maviliklere ne kadar büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu gösterdi. Avşar’ın paylaştığı videonun görüntülenmesi kısa süre içerisinde 100 bini geçti.


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Hülya Avşar seabob

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