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Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın Kick Box dersleri devam ederken, sanatçının bugün sosyal medyadan paylaştığı video sosyal medyada eğlenceli bir konu haline geldi.

Hülya Avşar, Kick Box derslerinden bir bölümü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Salonda kum torbasını yumruklayan 55 yaşındaki sanatçının, orada bulunan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu da yumruklaması sosyal medyada eğlenceli bir konu oldu.

Eğlenceli video sosyal medyada konu olurken, bazı kullanıcılar tarafından Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu'na hala aşık olduğu iddiası öne sürüldü. Bazıları ise konuyu eğlenceli bir şekilde yorumlayarak, "Keşke ben de eski sevgilimi böyle yumruklasam." şeklinde muzip ifadeler yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar kaya çilingiroğlu

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