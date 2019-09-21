Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı!

Hülya Avşar, Kick Box derslerinden bir bölümü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Salonda kum torbasını yumruklayan 55 yaşındaki sanatçının, orada bulunan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu da yumruklaması sosyal medyada eğlenceli bir konu oldu.

Eğlenceli video sosyal medyada konu olurken, bazı kullanıcılar tarafından Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu'na hala aşık olduğu iddiası öne sürüldü. Bazıları ise konuyu eğlenceli bir şekilde yorumlayarak, "Keşke ben de eski sevgilimi böyle yumruklasam." şeklinde muzip ifadeler yazdı.

