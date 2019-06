Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingirolu ile oyunu kullandı

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAŞEYİ KABİNDE UNUTTU

Annesinden sonra Zehra Çilingiroğlu da oy pusulasını almak üzere görevliler tarafından uyarıldı. Çilingiroğlu, oyunu kullandıktan sonra bu kez de kaşeyi kabinde unuttu. Görevliler, "Hülya hanım siz unutmayın kaşeyi" deyince Hülya Avşar, "Tamam illahi ki bir vukuat yapacağız zaten" dedi. Hülya Avşar, oyunu kullanıp kabinden çıkınca "Bir şey unutmadık. Zehra da zarfı eve götürmüyor" diyerek güldü. Hülya Avşar, "Sürekli bir vukuatla geliyorsunuz yani" diyen bir sandık görevlisiyle de "Size ne" diyerek şakalaştı. Hülya Avşar'ı gören vatandaşlar, birlikte fotoğraf da çektirdi.

"OLAN HER ŞEYİN GÜZEL OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Hülya Avşar, gazetecilerin seçimi nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorular üzerine, "Seneye ben adaylığımı koyacağım. Baksanıza hangisinin bu kadar seveni var. Tabii ki vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. Ben hep şunu söylüyorum; kimin içini, kimin dışını neyin ne olduğunu bilmek çok zor vatandaş açısından. Ama bir gerçek var ki, benim güvendiğim yukarıda Allah var ve hakkımızda her şeyi en doğrusunu verecektir. Olan her şeyin güzel olduğuna inanıyorum. Onun için de sadece 'Allahım hayırlısı olsun' deyip oyumu kullanıyorum. Açıkçası her ne olursa olsun, yine bundan sonrası bizim için gerçekten her iki taraf açısından, çok daha dikkat edilen, yapılan yanlışların düzeltilebileceği bir dönem olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Her iki taraf için de" dedi. Avşar, kızının kullandığı araçla okuldan ayrıldı.