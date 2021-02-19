Hülya Avşar Masumiyet dizisiyle ekrana dönüyor! İşte Masumiyet dizisi 1. bölüm fragmanı ve konusu

Hülya Avşar, televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara Fox TV'nin dizisi Masumiyet ile dönüyor.

HALE ILGAZ ROLÜYLE MASUMİYET'E DAMGA VURACAK

Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizide Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar’ın dizide oğlu İlker’e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz’a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.



Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Masumiyet”in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Masumiyet, 24 Şubat Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.