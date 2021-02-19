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  4. Hülya Avşar Masumiyet dizisiyle ekrana dönüyor! İşte Masumiyet dizisi 1. bölüm fragmanı ve konusu

Hülya Avşar Masumiyet dizisiyle ekrana dönüyor! İşte Masumiyet dizisi 1. bölüm fragmanı ve konusu

19.02.2021 00:17 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hülya Avşar, 5 yıl aradan sonra yeni bir diziyle dönüyor. Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı Masumiyet 24 Şubat Çarşamba günü FOX’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Avşar Masumiyet'te canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Masumiyet dizisinin 1. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Hülya Avşar, televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara Fox TV'nin dizisi Masumiyet ile dönüyor.

HALE ILGAZ ROLÜYLE MASUMİYET'E DAMGA VURACAK

Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizide Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar’ın dizide oğlu İlker’e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz’a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.

Hülya Avşar (4)
Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Masumiyet”in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.

Hülya Avşar (3)

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Masumiyet, 24 Şubat Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.

Hülya Avşar (2)

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.
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Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Masumiyet (1)

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
Masumiyet

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