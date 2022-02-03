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Hülya Avşar telefonu çalınca "Helin galiba hamileymişim" diyerek dalga geçti

03.02.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar muhabirlerle konuşurken kendisini görüntülü arayan kardeşi Helin Avşar'a yaptığı 'hamilelik' esprisiyle dikkat çekti. Avşar kızı, “Youtube’a girmek istiyorum" açıklamasında da bulundu.

Hülya Avşar telefonu çalınca "Helin galiba hamileymişim" diyerek dalga geçti

Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Hülya Avşar, Youtube'da kanal açarak yayın yapmak istediğini açıkladı. Avşar kızı, “Youtube’a girmek istiyorum ama bir türlü karar veremiyorum. Orada yapmak istediğim çok şey var. Ne dersiniz gireyim mi?” sözleriyle, dijital yayıncılık konusunda basın mensuplarının fikirlerini aldı.

58 yaşındaki sanatçı, "Bana çocuk oyuncağı gibi geliyor. Sohbet programı yapmak istiyorum ama ünlülerle değil. Artık hayat çok değiştiği için güzel şeyler sormak ve öğrenmek istiyorum. Kendimce konuşmalar, belki stand-up olabilir, kendi yazdıklarımdan bir şeyler olabilir. Eskidendi o insanlar kitap yazsın, herkes okusun diye beklemeler. Her şey şu an hızlı ve çabuk olduğu için bütün vermek istediğin ne varsa hayatta canlı canlı pat pat diye vereceksin. O konuda doluyum, kitap yazmanın çok uzun zaman aldığını düşündüğüm için daha yapılması gereken yollar var. Onlardan biri de bu mecra. Sonra onu isteyen kitaplaştırabilir ya da zaten onların hepsi bir belge" ifadelerini kullandı.

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Sanatçı, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada cep telefonundan kendisini görüntülü arayan kız kardeşi Helin Avşar'a, “Helin galiba hamileymişim” diyerek espri yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Helin Avşar Hülya Avşar
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