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Hülya Avşar ve İlber Ortaylı'ya Cansu Canan Özgen göndermesi! "Bizim canlı yayın da açık kalmış"

08.06.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile buluştu. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alarak kayda başlayan Avşar, Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak, “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi.” dedi. Avşar o anların videosunu Instagram hesabından "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla paylaştı.

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmış, yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay uzun süre sosyal medyanın gündeminden inmemişti.

Hülya Avşar, İlber Ortaylı ile bir araya gelişinde, aylar öncesindeki olaya gönderme yaptı. Cep telefonu ile kayda geçen Avşar, “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi.” dedi. Ortaylı bu sözlerin üzerine kahkahayı bastı.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar İlber Ortaylı
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