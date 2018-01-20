Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

İlişkileriyle sürekli konuşulan Gupse Özay ve Barış Arduç'u Hülya Avşar da yakın markaja aldı. Hülya Avşar, sorularıyla Gupse'yi terletti.

SANA NİYE BAKIYOR?

Hülya Avşar konuk ettiği Gupse Özay'ı ilişki yaşadığı Barış Arduç hakkında sorular sorarak terletti. Avşar kızı, Barış hayranlarının en çok merak ettiği açık açık sorunca ekran başındakiler şoke oldu. Gupse, Avşar kızının "Sana niye bakıyor?" sorusunu gülerek yanıtlayıp bir kez daha "Helal olsun" dedirtti.

'BARIŞ'I KISKANMIYORUM'

Gupse Özay, Barış Arduç'un kendisini tercih etmesiyle alakalı olarak "Genelde yakışıklı erkekler çok kıskanılır. Ben onu kıskanmıyorum. Kendime güveniyorum. Sanırım onu çeken de o" diyerek cevap verdi.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

