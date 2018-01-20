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Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 14:37 | Son Güncelleme 3 saat önce

Star TV ekranlarında program yapan Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu kadın komedyen Gupse Özay oldu. Avşar, Gupse Özay'a Barış Arduç'la ilişkilerini hatırlatarak, "Bu çocuk sana niye bakıyor?" diye sordu.

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

İlişkileriyle sürekli konuşulan Gupse Özay ve Barış Arduç'u Hülya Avşar da yakın markaja aldı. Hülya Avşar, sorularıyla Gupse'yi terletti.

SANA NİYE BAKIYOR?
Hülya Avşar konuk ettiği Gupse Özay'ı ilişki yaşadığı Barış Arduç hakkında sorular sorarak terletti. Avşar kızı, Barış hayranlarının en çok merak ettiği açık açık sorunca ekran başındakiler şoke oldu. Gupse, Avşar kızının "Sana niye bakıyor?" sorusunu gülerek yanıtlayıp bir kez daha "Helal olsun" dedirtti.

'BARIŞ'I KISKANMIYORUM'
Gupse Özay, Barış Arduç'un kendisini tercih etmesiyle alakalı olarak "Genelde yakışıklı erkekler çok kıskanılır. Ben onu kıskanmıyorum. Kendime güveniyorum. Sanırım onu çeken de o" diyerek cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay Hülya Avşar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hülya vaktinde sen o çirkin adam tanju çolağa niye baktın ;)))
eeee hulya avsardada bunama hastaligi basliyor dedemle yasit bukadar patavatsizligi normal bence yas oldu 60 dan fazla o yuzden cok gormeyin yazik kiyamam...
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