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Hülya Avşar'ı yağmur dahi durduramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

BURSA'da adına düzenlenen tenis turnuvası için kente gelen Hülya Avşar'a gösteri maçında yağmur da engel olamadı.

Hülya Avşar'ı yağmur dahi durduramadı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA'da adına düzenlenen tenis turnuvası için kente gelen Hülya Avşar'a gösteri maçında yağmur da engel olamadı. Ünlü sanatçı yoğun yağış altında hem tenis oynadı, hem de dans ederek izleyenlere keyif dolu zaman yaşattı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Bursa'da 22-30 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Nilüfer Belediyesi Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası'na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan ünlü sanatçı, partneri ile birlikte çiftler mücadelesinde gösteri maçı yaptı. Tek set üzerinden oynanan gösteri maçının ortalarına doğru sağanak yağış etkisini gösterirken, Hülya Avşar buna karşın oyuna devam etti. Yoğun yağış altında raket sallayan ünlü sanatçı, hem tenisteki hünerlerini sergilerken hem de yağışın tadını çıkardı. Sempatik tavırlarıyla seyircilerle de iyi bir diyalog kuran Hülya Avşar ve partneri, gösteri maçını ise tie-break'te kazanmasını bildi.
müsabakanın ardından Hülya Avşar, turnuvanın kazananlarına ödüllerini takdim etti. Yurt çapında 18 yıldır devam eden tenis turnuvasından elde edilen gelirler başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.

FOTOĞRAFLI

Hülya Avşar'ı yağmur dahi durduramadıHülya Avşar'ı yağmur dahi durduramadıHülya Avşar'ı yağmur dahi durduramadı

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