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Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında? Hülya Hökenek nereli?

30.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Hökenek, Akademi İstanbul’da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun olduktan sonra Fatih Altaylı sayesinde mesleğe atılmıştır. Uzun yıllar Kanal 7 ekranlarında çalışan Hülya Hökenek, daha sonra dil eğitimi için Londra’ya gitti. Aslen Şırnak Cizreli olan Hökenek, 32 yaşındadır.

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?
1988’de Şırnak’ın Cizre ilçesinde doğan Hülya Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun olduktan sonra okul dönemlerinde tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de işe başladı.
Burada belli bir süre çalışan Hülya Hökenek, ardından BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalışmalarını sürdürdü. Kanalın kapanmasının ardından Ingiltere’nin başkenti Londra'ya giderek dil eğitimi alan Hülya Hökenek, London Institute'de Fast Track Journalism okudu.
Londra'dan dönmesinin ardından Kanal 7 ekranlarında çalışmaya başlayan Hülya Hökenek, arkasından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Sonrasında da TRT Haber’e geçerek 7 sene boyunca haber spikerliği ve programcılığı yapan Hülya Hökenek, 2018’de Habertürk TV'ye transfer oldu.
Hülya Hökenek, film yapımcısı Kamer İncedursun’la 2018 yılında evlendi.
Temizlik ürünlerine gelen zamlara ilişkin Ocak 2021’de sunduğu bir haber esnasında diş macunu fiyatlarının çok fazla yükseldiğini anımsatan HaberTürk TV spikeri Hülya Hökenek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında temizlik ürünlerine talebin artmasıyla birlikte fiyatların da artmasından dert yakındı.
Aralık 2020’de ise İstanbul’daki evinde yakılarak öldürülen 48 yaşındaki akademisyen Dr. Aylin Sözer’le ilgili haberi sunan Hülya Hökenek, Türkiye’de aynı gün içerisinde 3 tane kadın cinayeti yaşandığını anımsatarak, kadın cinayetlerinin politik olduğunu iddia etti. ‘Lanet olsun bu erkek düzenine’ diye tepki gösteren Hülya Hökenek, ‘Gaddarca, vahşice başımızda olan bu erkek düzenine ve gaddarlığı kendinde vahşiliği kendinde hak gören o erkek düzenine lanet olsun’ ifadelerini kullandı.

Hülya Hökenek, Fatih Altaylı ile Kanal D ekranlarında bir süre “Teke Tek” programında muhabirlik yaptı. Daha sonra BRT’de özel dosya haberciliği bölümünde görev aldı. En son 2018’de HaberTürk TV’ye geçiş yaptı. Hülya Hökenek, film yapımcısı Kamer İncedursun’la 2018 yılında dünya evine girdi.

Anahtar Kelimeler:
Habertürk

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