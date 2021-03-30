Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında? Hülya Hökenek nereli?

Burada belli bir süre çalışan Hülya Hökenek, ardından BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalışmalarını sürdürdü. Kanalın kapanmasının ardından Ingiltere’nin başkenti Londra'ya giderek dil eğitimi alan Hülya Hökenek, London Institute'de Fast Track Journalism okudu.
Londra'dan dönmesinin ardından Kanal 7 ekranlarında çalışmaya başlayan Hülya Hökenek, arkasından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Sonrasında da TRT Haber’e geçerek 7 sene boyunca haber spikerliği ve programcılığı yapan Hülya Hökenek, 2018’de Habertürk TV'ye transfer oldu.
Aralık 2020’de ise İstanbul’daki evinde yakılarak öldürülen 48 yaşındaki akademisyen Dr. Aylin Sözer’le ilgili haberi sunan Hülya Hökenek, Türkiye’de aynı gün içerisinde 3 tane kadın cinayeti yaşandığını anımsatarak, kadın cinayetlerinin politik olduğunu iddia etti. ‘Lanet olsun bu erkek düzenine’ diye tepki gösteren Hülya Hökenek, ‘Gaddarca, vahşice başımızda olan bu erkek düzenine ve gaddarlığı kendinde vahşiliği kendinde hak gören o erkek düzenine lanet olsun’ ifadelerini kullandı.
Hülya Hökenek, Fatih Altaylı ile Kanal D ekranlarında bir süre “Teke Tek” programında muhabirlik yaptı. Daha sonra BRT’de özel dosya haberciliği bölümünde görev aldı. En son 2018’de HaberTürk TV’ye geçiş yaptı. Hülya Hökenek, film yapımcısı Kamer İncedursun’la 2018 yılında dünya evine girdi.