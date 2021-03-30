Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında? Hülya Hökenek nereli?

Aralık 2020’de ise İstanbul’daki evinde yakılarak öldürülen 48 yaşındaki akademisyen Dr. Aylin Sözer’le ilgili haberi sunan Hülya Hökenek, Türkiye’de aynı gün içerisinde 3 tane kadın cinayeti yaşandığını anımsatarak, kadın cinayetlerinin politik olduğunu iddia etti. ‘Lanet olsun bu erkek düzenine’ diye tepki gösteren Hülya Hökenek, ‘Gaddarca, vahşice başımızda olan bu erkek düzenine ve gaddarlığı kendinde vahşiliği kendinde hak gören o erkek düzenine lanet olsun’ ifadelerini kullandı.