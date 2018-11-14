Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nda görevlendirilen Hülya Koçyiğit ayağını kırdı. Önceki gün kurulun Sultanahmet’te yapılan toplantısına yetişmek için acele eden Hülya Koçyiğit ayağı takılınca yere düştü.

AYAĞI 3 HAFTA ALÇIDA KALACAK

Olayın vahametini anlamayan Hülya Koçyiğit olayın ardından toplantıya katıldı. Oyuncunun ayağı bir süre sonra şişmeye başladı. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hülya Koçyiğit’in ayak topuğunun kırıldığı teşhis edildi. Sanatçının ayağı 3 hafta alçıda kalacak.

