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Hülya Koçyiğit'ten 'Susuz Yaz' itirafı! Gerçek sanıp saldırdılar... "Ali Şen sette linçten korudu"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 11:13
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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit son olarak Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzonlular ile bir araya geldi. Hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Koçyiğit'in 'Susuz Yaz' filmi ile ilgili itirafı gündem oldu. Koçyiğit, "Şener Şen’in babası Ali Şen, halkın hezeyanını görünce üstüme kapandı ve beni linçten korumaya çalıştı" dedi.

Hülya Koçyiğit'ten 'Susuz Yaz' itirafı! Gerçek sanıp saldırdılar... "Ali Şen sette linçten korudu"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzonlular ile bir araya gelen Koçyiğit, 1963 yapımı 'Susuz Yaz' filminin setinde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ünlü isim, yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı, Erol Taş ve Ulvi Doğan ile başrolde yer aldığı Susuz Yaz filmi çekilirken figürasyon ekibine verecek para olmadığını söyledi.

'LİNÇ EDECEKSİNİZ' DİYE ANONS YAPILDI

Köylülere, ‘Bu meydanda film çekilecek ve siz oradaki kadına taş atacaksınız. Onun saçlarından tutup sürükleyeceksiniz ve linç edeceksiniz’ diye anons yapıldı.

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Koçyiğit sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sürü genç, oyunculuk hevesiyle köy meydanında gerçekten beni linç ediyordu. Annem setteydi ve canhıraş bir şekilde kendini kameraların önüne atarak ‘Evladıma dokunmayın’ diye koştu."

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Usta sanatçı, "Tabii ki sahne bozulmuştu. Daha sonra anonslar yapıldı ve bunun gerçek olmadığı söylendi. Şener Şen’in babası Ali Şen, halkın hezeyanını görünce üstüme kapandı ve beni linçten korumaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

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