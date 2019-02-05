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Hülya Koçyiğit yeniden ekranlara dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen söyleşide yaşadığı tedavi sürecini ve kanseri nasıl yendiğini anlattı.Emek Sineması’nda sevenleriyle buluşan Koçyiğit, kanser tedavisinde erken teşhisin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen söyleşide yaşadığı tedavi sürecini ve kanseri nasıl yendiğini anlattı.Emek Sineması’nda sevenleriyle buluşan Koçyiğit, kanser tedavisinde erken teşhisin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Koçyiğit, sevenlerine yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini de verdi.
Beyoğlu Belediyesi tarafından Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen söyleşi programının konuğu, akciğer kanserine yakalanan ve kanseri yenen Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit oldu. “Hülya Koçyiğit’le Hayata Dair” adlı söyleşi programının moderatör koltuğuna ise Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin İbrahim Kocatürk oturdu.

“Sağlık her şeyden daha değerli”
İstiklal Caddesi’nde bulunan Emek Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşi öncesi Hülya Koçyiğit basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanserde en önemli hususun erken teşhis olduğunu hatırlatan Koçyiğit, “Her insanın başına gelebilecek bir hastalık kanser. Ama genellikle kanserden çok korkuyor herkes. Halbuki ben bir örneğim. Erken teşhis kanserden kurtarıyor. O nedenle ülkemizde bu anlamda çok güçlü doktorlarımız var. Her biri branşının dehası. Gerçekten Türk hekimlerine destek olmak gerekiyor. Özellikle kadınların da her sene mutlaka kontrolden geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde iş işten geçmiş oluyor. Hep ihmal yüzünden. Kanser hastalarına umudunu kaybetmemelerini söylüyorum çünkü tedavisi mümkün olan bir hastalık. Ne yazık ki benim kızım da meme kanseri geçirdi. Bütün mesele kanserde erken teşhis. Sağlık her şeyden daha değerli” dedi.

Koçyiğit ekranlara dönüyor
Kendi sağlığı hakkında açıklama yapan Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit iyi olduğunu söyledi. Sinemayla ilgili bir programla tekrar sevenleriyle buluşacağını açıklayan Hülya Koçyiğit şöyle konuştu:
“Ben galiba sinemayı çok özledim. TRT 2 kültür sanat kanalı açılıyor bildiğiniz gibi. Orada bir Türk sinemaları söyleşileri yapacağım. Sinemadan sevdiğim yönetmen, oyuncu dostlarımı davet edip onlarla söyleşi yapacağım. Türk sineması bizim hazinemiz, tarihimiz, kültürümüz. Onu bir kez daha anmış olacağız.”
“Hülya Koçyiğit’le Hayata Dair” adlı söyleşi programına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da programa katılanlar arasındaki yerini aldı. Kanser hastalığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen program hakkında konuşan Başkan Demircan, “Bugün malum Dünya Kanser Günü. Özellikle Hülya hanımın şahsında yaşanmış ve yenilmiş bu hastalığın umut verici taraflarını, tedavi sürecinde ne yaparlarsa, güçlü olurlarsa, nasıl mücadele ederlerse bunların ipuçlarını vatandaşlarımızla paylaşmak üzere böyle bir gün düzenledik. Katıldığı için Hülya hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Emek Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşide, akciğer kanserini yenen Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, yaşadığı tedavi sürecini anlattı.

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