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Hülya Polat kimdir? Hülya Polat kaç yaşında ve nereli?

12.03.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Hülya Polat kimdir? Hülya Polat kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmayı başaran Hülya Polat, 12 Mart Cuma günü, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Magazin gündeminde yaptığı flaş açıklamalar her seferinde olay olan Hülya Polat, en son yine sosyal medyadaki sözleri ile gündeme gelmişti.

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeri bulunan Hülya Polat, Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hülya Polat, “Mahallenin Muhtarları”, “Temel ve Dursun İstanbul'da”, “Bizum Hoca” gibi dizilerde rol almıştır.

HÜLYA POLAT KİMDİR?

Hülya Polat, 1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. 1996 yılında ise müziğe ilk adımını attı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasına adını yazdıran Hülya Polat, Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda müzik kariyerine başladı. Karadeniz müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışında olan radyoya Hülya Polat başvurur ve oldukça beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti bu vesileyle çıkar.

Anne ve babası şarkı söylediğini bilmeyen Polat, bu durumu ailesine ilk kaseti çıktığı zaman söylemiştir. Babası sahneye çıkmasına karşı olduğu için sahneye çıkamamış ve şarkılarını sadece kaset ile müzikseverlere ulaştırabilmiştir. İlk kaseti ise "Kurban Olduğum"dur.

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Hülya Polat'ın özel hayatına dair ise pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

HÜLYA POLAT ALBÜMLERİ

  • Kızlar Ağası
  • Ben Kaymaklı Pastaymı
  • Kurban Olduğum
  • Mektup
  • Pusula
  • Haye Haye
  • Niye Utaniyisun?
  • Koçari
  • Rino
  • Aha

HÜLYA POLAT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Mahallenin Muhtarları
  • Temel ve Dursun İstanbul’da
  • Bizum Hoca

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