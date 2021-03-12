Hülya Polat kimdir? Hülya Polat kaç yaşında ve nereli?

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeri bulunan Hülya Polat, Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hülya Polat, “Mahallenin Muhtarları”, “Temel ve Dursun İstanbul'da”, “Bizum Hoca” gibi dizilerde rol almıştır.

HÜLYA POLAT KİMDİR?

Hülya Polat, 1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. 1996 yılında ise müziğe ilk adımını attı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasına adını yazdıran Hülya Polat, Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda müzik kariyerine başladı. Karadeniz müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışında olan radyoya Hülya Polat başvurur ve oldukça beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti bu vesileyle çıkar.

Anne ve babası şarkı söylediğini bilmeyen Polat, bu durumu ailesine ilk kaseti çıktığı zaman söylemiştir. Babası sahneye çıkmasına karşı olduğu için sahneye çıkamamış ve şarkılarını sadece kaset ile müzikseverlere ulaştırabilmiştir. İlk kaseti ise "Kurban Olduğum"dur.

Hülya Polat'ın özel hayatına dair ise pek fazla bilgi bulunmamaktadır.