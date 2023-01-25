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Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde katletmişti! Beklenen rapor geldi, yalanı ortaya çıktı

25.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin, boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından öldürülmüştü. Yeğin boşanma aşamasındaki eşinin silahı başına dayadığını, 'vur öldür beni' dediği anda silahın ateş aldığını söylemişti. Gelen Adli Tıp Raporu, Yeğin'in ifadelerini yalanladı. Öldürülen kadının damadı, avukat Ensar Aktürk, "Bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor" dedi.

Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde katletmişti! Beklenen rapor geldi, yalanı ortaya çıktı

Olay, İzmir Bornova'da meydana gelmişti. 2 çocuk annesi kadın Hülya Şellavcı Yeğin, boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından iş yerinde öldürülmüştü. Katil zanlısı eş tutuklanırken beklenen Adli Tıp Raporu geldi. Öldürülen kadının damadı, avukat Ensar Aktürk, "Bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor" dedi.

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4 KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları, geçen yıl 22 Ekim'de iş yerine gitti. Saat 00.30 sıralarında iş yerinde kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak Yeğin'in boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı.

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TUTUKLANDI

Polis, kaçan şüpheli Kaffar Yeğin'İ 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde saklandığı arkadaşı M.G.'nin (67) evinde yakaladı. Yeğin ve arkadaşı gözaltına alındı. Kaffar Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

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Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar olan Kaffar Yeğin ile ilgili ilk iddianame, 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Basit yaralama' gibi suçlardan hazırlanıp, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

BEKLENEN RAPOR GELDİ

Cinayeti ilişkin ağır ceza mahkemesinde yapılacak yargılanmayla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken; Hülya Şellavcı Yeğin'in adli tıp ve kriminal raporları da tamamlandı. Adli Tıp Raporu'na göre tabancayla açılan ateş sonucu Yeğin'in kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından yaralandığı, ölüme sebep başka bulgunun olmadığı ortaya koyuldu. Kriminal raporda ise sanığın üzerinde bulunan tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

"İNFAZ EDİLDİĞİNİ NET ŞEKİLDE GÖSTERİYOR"

Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, "Hülya Şellavcı, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından iş yerinde katledilmişti. Aradan epey bir süreç geçti. Bu süreçte adli tıp ve kriminal raporları hazırlandı. Beklenen birkaç belge var, sonrasında iddianamenin de hazırlanmasını bekliyoruz. İfadesinde zanlı, iş yerine gittiği Hülya Şellavcı'nın kendisine biber gazı doğrulttuğunu, kendisinin de tabancasını çıkartıp kendisine yönelttiği, Şellavcı'nın silahı başına dayadığını, 'vur öldür beni' dediğini ve o anda silahın ateş aldığını söylemişti. Ama adli tıp raporuna göre; silahtan çıkan merminin kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından girdiğini ve paralel olarak diğer taraftan çıktığını ortaya koydu. Detaylı otopsi raporunda, ölüme neden olabilecek bu durumdan başka bir olay olmadığı da belirtildi. Hülya Şellavcı'nın bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor. Dizlerinin üzerine çökmüş şekilde duruyordu. Bir insanın başından vurulduktan sonra dizlerinin üzerine düşmesi pek ihtimal dahilinde değil. Normalde yere yığılması gerekiyor. Fakat o, oturur şekilde duruyordu. Bu da infaz edildiğini ortaya koyuyordu" dedi.

Avukat Aktürk, "Eşe karşı işlenmiş bir suç var. TCK'da cezası çok açık şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ayrıca olay anında Şellavcı'ya ait telefon, çanta, kredi kartları ve nakit parasını alıp kaçtığı için Kaffar Yeğin'in kasten öldürmenin yanında yağmadan da iddianame hazırlanmasını bekliyoruz" dedi.

Kaffar Yeğin'in işlediği başka suçlar olduğunu da belirten avukat Aktürk, "Mesela bana karşı tehdit suçlamasından soruşturma yapılıyor. Yakalandığında üzerinden 2 adet sahte kimlik çıkmıştı. Bunların içinde 2 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Cinayetten önce ısrarlı takip ve kasten yaralama gibi suçlar işlenmişti. Bunlar için de açılmış dosya var. Birden fazla dosyadan yargılanacak. Biz, artık cezaevinden kendisinin çıkabileceğini düşünmüyoruz. 'İbret olsun' diye en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında kriminal raporda üzerinde yakalanan silahın da olayda kullanılan tabanca olduğu ortaya çıktı. En kısa sürede yargılanıp, gerekli cezayı alacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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