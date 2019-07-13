Hümahatun Evleri’nde yaşam başladı

"Yıldırım adım adım değişecek"

Proje doğrultusunda 812 konut ve 126 ticari alan oluşturulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “291 adet 3+1, 521 adet 2+1 toplam 150 bin 379 metrekarelik bu alanda Mevlana ve Ulus Mahallelerimizin hem fiziki hem de sosyal dönüşümü için ilk adımı atıyoruz. Bu gün burada huzur var, mutluluk var, umut var. Bu atılan ilk adım, Yıldırım’ın ufkunu açacak. Adım adım Yıldırım değişecek, Yıldırım gelişecek. Yıldırım, yıllar boyunca devam eden, hızlı ve plansız göç neticesinde sağlıksız bir şekilde büyüdü. Bu mahallede ikamet eden bir kardeşiniz olarak, bizzat şahit oldum. Hepiniz gibi sıkıntılarını yaşadım. Ancak artık, hayat standartlarımız değişti. Artık başımızı sokacağımız bir ev bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Artık bir ev ile birlikte, otoparklara, çocuklarımız için oyun alanlarına, sosyal donatı alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bu beklentilerimize cevap verecek bir dönüşümün ilk adımını attık” diye konuştu.

"Geriye dönüş olmayacak"

Yıldırımlılara yakışacak bir hayat sunmak için yoğun bir çaba harcadıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimizin desteği ile bunu başaracağımıza inancımız tam. Ancak bunu yapabilmemiz için önceliğimiz imar olacak. Önce mülkiyet sorunlarımızı çözeceğiz. Bu süreci tekrar geriye dönüşü olmayacak şekilde neticelendireceğiz. Bu alanda en çok da hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kendiniz için, çocuklarınız için şehrimizin geleceği için kaçak yapılaşmaya tevessül etmeyin, biz müsamaha göstermeyeceğiz. Lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin. Bu projede emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Anahtarlarını teslim alan hak sahiplerimize de evlerinde huzur ve mutluluk içinde oturmalarını temenni ediyorum” dedi.