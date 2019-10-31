Human Rights Watch: ABD destekli Afgan güçleri savaş suçları işledi

HRW'nun raporunun başlığı "Bunlar gibi çok kişi vurdum: CIA destekli Afgan vuruş kuvvetlerinin keyfi gece baskınları". Raporda yerel insan hakları örgütlerinin anlattıkları da aktarılıyor.

Hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de New York Times (NYT) gazetesi Afgan vurucu kuvvetlerinin daha önce gerçekleştirdiği öne sürülen çeşitli hak ihlallerine dikkat çekmişti.

HRW'nin Afgan güçlere yönelttiği suçlamalar arasında cinayetler, zorla kaybettirmeler ve sağlık tesislerine saldırılar da var.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), son raporunda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) desteklediği Afgan güçleri, "savaş suçları işlemekle" suçladı. HRW'ye göre paramiliter güçler, yargısız infazlar da gerçekleştiriyor ve hiçbir suç nedeniyle hesap vermiyor.

Rapora göre gece baskınları yapan güçler, hiçbir uyarıda bulunmadan insanları evlerinden çıkarıyor. Bu güçlere yöneltilen suçlamalar arasında Taliban'ın kontrolündeki veya çatışmalı bölgelerde militanları tedavi eden sağlık çalışanlarını hedef almak ve insanları gözaltında kaybetmek de var.

Bu birlikler yanlış teşhis, yanlış istihbarat veya politik nedenlerle sivilleri hedef almakla da suçlanıyor.

Raporda son iki yıldaki baskınlarda sivil kayıpların arttığı aktarılırken "Bu vakalar savaş hukukunun ciddi bir şekilde çiğnendiğini gösteren örnekler. Bazıları savaş suçu boyutunda. Bu paramiliter güçlerin dokunulmaz bir şekilde faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde bu fiillere rastlamak mümkün" ifadeleri kullanılıyor.

Rapora göre CIA, 2001 yılından sonra ABD ordusundan bağımsız olarak "terörle mücadele operasyonları" yürütmeye başladı. Ülkenin dört bir yanında militanlara karşı savaşmak için savaşçılar yetiştirdi.

HRW'ya konuşan bir diplomat bu ekipleri "ölüm mangası" olarak niteliyor.

Örgüte göre 2017'den bu yana ABD'li yetkililer, ABD askerlerinin mevcut olmadığı koşullarda bile ABD Hava Kuvvetleri'nden hava saldırısı talep etme hakkını bu paramiliter gruplara verdi.