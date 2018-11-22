'Humanyum Dünyanın En Değerli Metali Olacak'

İsveç merkezli bir sivil toplum kuruluşu kaçak silahların eritilip ticari ürünlere dönüştürülmesi için bir girişim başlattı. Eritilmiş silahlardan elde edilen metalden yapılan yeni ürünlerin satış gelirinin bir kısmı şiddet mağduru toplumların koşullarını iyileştirmek için kullanılacak. Humanyum Metali İnsiyatifi (Humanium Metal Initiative) olarak adlandırılan girişim, IM İsveç Kalkınma Ortağı (IM Swedish Development Partner) tarafından 2016 yılının Kasım ayında hayata geçirildi. İlk eritme işlemi yasadışı silah kullanımının yaygın olduğu El Salvador'da yapıldı. El Salvador yetkililerinin desteği ve gözetimiyle eritilen onbinlerce kaçak silahtan bir ton “Humanyum Metali” elde edildi. IM, 2018 yılının başında Guatemala'da da el konan kaçak silahları “Humanyum Metali”ne dönüştürdü ve Honduras ile Kolombiya’da da çalışmalarını başlattı. Eritilen onbinlerce silahtan kol saati, kulaklık ve topaç yapıldı Girişime destek veren firmaların “Humanyum Metali” kullanarak ürettiği çeşitli ürünler piyasaya sürüldü. Bunların arasında Triwa markalı kol saatleri, Yevo markalı kulaklıklar ve ForeverSpin firmasının ürettiği metal topaçlar da var. Bu ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı, silahların toplatıldığı ülkelerdeki toplumların güvenlik ve refah seviyelerine katkı sağlamak için kullanılacak.

Humanyum Metali İnsiyatifi'ni başlatan IM, 1938 yılından bu yana yoksulluğun yaygın olduğu ve silahlı şiddetin sık yaşandığı ülkelerde yardım projeleri yürüten İsveç merkezli bir sivil toplum kuruluşu. IM yetkilileri, en önemli projelerinden biri olan Humanyum Metali İnsiyatifi'ni BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 'barış, adalet ve güçlü kurumlar' hedefi doğrultusunda yürütüyor. Bu girişimle, şiddet ve çatışmalardan etkilenmiş toplumlardaki bireylerin sosyo-ekonomik ve siyasal güvenliklerinin artırılması ve aynı zamanda da tüketicilerin, iş dünyasının ve hükümet yetkililerin silahlı şiddet eylemleriyle mücadele için “elele vermeye teşvik edilmesi” amaçlanıyor. BM yetkilisine Humanyum'dan yapılmış saat hediye edildi Tibet ruhani lideri Dalay Lama, Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Desmond Tutu ve silahsızlanma yanlısı İsveçli diplomat Hans Blix gibi etkili isimlerin yanı sıra, İsveç’teki ünlü tasarımcılar da projeye bireysel desteklerini sunuyor. İsveç markası Yevo'nun Genel Müdürü ve Happy Plugs isimli markanın kurucusu Türk kökenli İsveçli işadamı Andreas Vural da projeye doğrudan destek verenler arasında.