Humeyni'yi eleştiren Iraklı romancı Kerbela'da suikastle öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerbela kentinde romancı olarak bilinen Ala Meşdub, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kerbela'daki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, romancı ve sivil aktivist Meşdub, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Meşdub, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kentteki güvenlik birimleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir Hamdani, yaptığı yazılı açıklamada, olayı kınadı.
Iraklı Şii mezhebine mensup romancı Ala Meşdub, yaklaşık iki hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden İran devrim lideri Ayetullah Humeyni’yi eleştiren yazı yazmıştı. Meşdub'un yazısından sonra öldürülmesi ülkede tartışmalara neden oldu.
Meşdub'un ülkedeki bazı Şii din adamlarını eleştiren yazıları da bulunuyor.
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