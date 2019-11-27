HABER

Hünerli eller ahşaba renk veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:31 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan dekoratif ahşap süsleme kursundan faydalanan kursiyerler, eski eşyaları sanat eserine dönüştürüyor.Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan dekoratif ahşap süsleme kursundan faydalanan kursiyerler, eski eşyaları sanat eserine dönüştürüyor.
Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı dekoratif ahşap süsleme kursuyla öğrencilere eskitme, çatlama, pasta rölyef, doku ve mum tekniklerini öğretiyor. Haftanın 3 günü Sakarya Kimsesizler Evi’nde eğitim alan kursiyerler, hem ahşapları renklendiriyor hem de ortaya çıkarttıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
“Kursumuza olan talep bizleri sevindiriyor”
Kursun özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten kurs eğitmeni Semanur Pusar, “Kursiyerlerimizle dönem boyunca camları, objeleri, seramikleri ve dönüşümleri boyuyoruz. Ahşap boyamanın inceliklerini öğreterek, onları tekrar hayata kazandırıyoruz. Kursumuza olan talep bizleri oldukça sevindiriyor. Sadece ev hanımları değil, meslek sahibi olanlar da stres atmak için kursumuza geliyorlar. Dönem sonunda ise eğitimlerimizi başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca kursiyerlerimiz yaptıkları çalışmaları, düzenlenen etkinliklerle sergileme imkanı buluyor” dedi.
“OSMEK ilaç gibi geldi”
Kursun kendisinde terapi etkisi yaptığını kaydeden kursiyer Nihal Suyabatmaz ise, “Psikolojik tedavi gördüğüm dönemde kurs duyurusunu görerek kayıt oldum. Kurs ortamı ve ahşap boyama bana huzur verdi. Burada hocam ve arkadaşlarım sayesinde moral depoladım. OSMEK, bana ilaç gibi geldi. Şu an kullandığım ilaçların dozunu azalttım. Herkesin kurslardan faydalanmasını tavsiye ediyorum. Bizlere böylesine güzel bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Geleceğin milli yüzücüleri Osmangazi’de yetişiyorGeleceğin milli yüzücüleri Osmangazi’de yetişiyor
Kayıp Zehra'nın annesi: Kızımın mezarını bari bileyimKayıp Zehra'nın annesi: Kızımın mezarını bari bileyim
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.