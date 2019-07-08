“Hünerli Eller” elleri ayakları oldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde hayata geçen "Hünerli Eller Projesi", 15 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 65 yaşındaki eşi Hacer Öksüz’e bakan Halil İbrahim Öksüz’ün eli ayağı oldu. Suluova’da Hünerli Eller Projesi kapsamında yalnız yaşayan ve kendine bakamayan vatandaşların hem ev temizliği yapılıyor hem de kişisel bakımları yapılıyor. Suluova Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin (SUDER) hayata geçirdiği, proje ortaklığını Suluova Belediyesinin yaptığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe sağladığı projede 105 ihtiyaç sahibine SUDER tarafından işe alınan kadın çalışanlar hizmet veriyor. Kadın çalışanları, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini süpürüyor, yerleri ve camları siliyor. 15 yıldır felçli eşine bebek gibi bakan 70 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, “Ben 50 senelik evliyim, 25 yılını böyle, 10 sene bir doktorlarda geçirdik. Ameliyat yaptırdım Ankara’da, 15 yıldır, bir 5 sene sol tarafından felç oldu, öyle baktım. 10 senedir de böyle yatıyor, bakıyorum işte. Benim için kolaylık, evin içini tertemiz yapıyorlar, siliyorlar camları. Bende işte buna kendim bakıyorum. Karnını doyuruyorum, mamasını veriyorum. Sağ olsunlar tertemiz ediyorlar, siliyor süpürüyorlar. Elim ayağım oldu” dedi.

“Yaşlıların, bakıma muhtaç insanların bir nevi eliyiz, ayağıyız”

Bu arada Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaşlı çifti evlerinde ziyaret etti. Halil ve eşi Hacer Öksüz’e “Geçmiş olsun” diyen Başkan Üçok, “Aslında bizim buraya ziyaretimiz de projemiz kapsamında oldu. İlk başlangıçta biz kimsesiz yaşayan ister eş olsun, ister tek olsun onların evine temizlik yapmak, kişisel bakımlarını yapmak üzere bir düşünce oluşmuştu. Başlangıçta kısmi böyle ailelerle başlamıştık ama bunu daha sonra bir proje kapsamında İçişleri Bakanlığından da destek almak suretiyle yapmayı gerçekleştirdik. Bu proje ‘Hünerli Eller Projesi.’ Bizim yine bünyemizde Suluova Eğitim, Kültür ve Yaşatma Derneği ile Suluova Belediyesinin ortaklaşa yaptığı, İçişleri Bakanlığınca da hibe desteği ile desteklenen bir proje. Kesinlikle biz sadece onların halini hatırını sormuyoruz. Aslında kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamayan kişilerin de eli ayağı oluyoruz. Zaten hünerli eller dememizin projemizin isminin sebebi de bu. Çiftlerin ya da tek yaşayan yaşlıların biliyorsunuz belli bir yaştan sonra eli ayağı tutmuyor. Yataktan kalkması, kişisel ihtiyaçlarını karşılaması bile güç oluyor. Onun içinde bu projenin adı hünerli eller. Yaşlıların, bakıma muhtaç insanların bir nevi eliyiz, ayağıyız. Yeri geliyor onların can sesiyiz. Onların halini hatırını soran yakın bir dost olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında haftada bir kez ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri süpürülüyor, kişisel bakımları yapılıyor.