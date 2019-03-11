HABER

Hünerli eller tuvalde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Hünerli Eller Çarşısı’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Hünerli Eller Çarşısı’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadınlar rengarenk boyadıkları ellerini tuvale bastı.

Halkalı’da bulunan Hünerli Eller Çarşısı’nda gerçekleşen Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında kadınlar ellerini boyayarak rengarenk izlerini tuvale bıraktı. Etkinlikte, kadının bu hayattaki önemine vurgu yapıldı. Hünerli Eller Çarşısı’nı dolaşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Çevik ise, kadınların gününü kutladı.

“Her kadının bir izi olmalı hayatta”
“Her kadının bir izi olmalı hayatta. En büyük izi de emeği” diyen Hünerli Eller Çarşısı Yöneticisi Gülsüm Özalp da, bu nedenle boş bir tuvale kadınların her renkte el izi bıraktığını söyledi. Takı tasarımcısı Selma Özdemir ise, “Çok mutluyum, inşallah nice kadınlar gününe ermek nasip olur. Bütün günlerimiz böyle mutlu ve huzurlu olsun” diye konuştu.

“Kadınlar Günü’nde kadınlar üzülmesin”
Hünerli Eller Çarşısı’nda el ürünlerini satan optisyen Serap Kazancı ise, “Hünerli Eller Çarşısı’nda el ürünlerimiz gibi, el izlerimiz de var atık. Çok mutluyuz. Herkesi bu mutluluğu tatmaya davet ediyorum. Kadınlar gününde kadınlar üzülmesin, tüm kadınlar mutlu olsun istiyorum” dedi.

Hünerli Eller Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan kadınlar, gönüllerince eğlendi, açık havanın keyfini çıkardı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca, Kadınlar Günü sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Sokakta üşüyen yavru köpeğe esnaf sahip çıktıSokakta üşüyen yavru köpeğe esnaf sahip çıktı
Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildiDeniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Günlük burç yorumları 11 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda hareket ediyor!

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.